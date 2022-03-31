"Заблудились на учениях": в Киеве задержали предателей и российских военных (фото)

Подозреваемые были задержаны и переданы СБУ.
В Киеве полиция задержала предателей, которые фотографировали блокпосты и передавали информацию врагу. Среди злоумышленников обнаружили двух военных РФ, предположительно "заблудившихся на учениях".
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Так, в Голосеевском районе полиция проверила мужчину, который поддерживал пророссийские движения, угрожал и запугивал украинцев и сдавал их врагу.
"В Днепровском и Подольском районах города обнаружены, вероятно, потерянные на учениях рашисты. У этих лиц были паспорта и военные билеты России. У одного из них патрульные обнаружили сверток с марихуаной. Документов, подтверждающих законность пребывания в Украине, эти персонажи не имели", – говорится в сообщении.
В Дарницком районе столицы задержали подозрительного мужчину, который фотографировал размещение блокпостов, жилых домов на территории города и передавал такую информацию врагу.
"Колаборационист находился в пророссийских группах и совершал звонки на номера с кодом московских операторов", — подчеркнули в полиции.
Все задержанные были переданы работникам СБУ.
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