В Киеве работают 73 пункта вакцинации от COVID-19: адреса

Жители столицы могут получить прививку от коронавируса.

Жители столицы могут получить вакцину от COVID-19 в 73 пунктах Киева. В столице не останавливается процесс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

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"Киев сегодня живет в условиях военного положения, но при любых обстоятельствах мы не имеем права пренебрегать своим здоровьем: COVID-19 может и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не делся. За 30 дней войны в стационарах города пролечено около 900 больных коронавирусом. Поэтому напоминаем о необходимости вакцинации. Первая доза, вторая или бустерная — все доступны в столице", — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Прививку можно сделать во всех районах Киева, с адресами пунктов вакцинации можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Ляшко назвал статистику больных COVID-19 украинцев.

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