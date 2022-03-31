У Києві працюють 73 пункти вакцинації від COVID-19: адреси

Жителі столиці можуть отримати щеплення від коронавірусу.
Мешканці столиці можуть зробити вакцину від COVID-19 у 73 пунктах Києва. У столиці не зупиняється процес вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
"Київ сьогодні живе в умовах воєнного стану, але за будь-яких обставин ми не маємо права нехтувати своїм здоров’ям: COVID-19 може й відступив на другий план нашої уваги, але він нікуди не подівся. За 30 днів війни у стаціонарах міста проліковано близько 900 хворих на коронавірус. Тож нагадуємо про необхідність вакцинації. Перша доза, друга або бустерна – всі доступні у столиці", – наголосила Валентина Гінзбург.
Щеплення можна зробити у всіх районах Києва, з адресами пунктів вакцинації можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, Ляшко назвав статистику хворих на COVID-19 українців.
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