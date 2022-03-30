Ірпінь повністю під контролем українських військових, триває зачистка: коли можна повертатися до міста

Ірпінь повністю під контролем українських військових, триває зачистка: коли можна повертатися до міста

Місто досі обстрілюють з мінометів, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Ірпінь Київської області повністю перебуває під контролем українських військових і наразі триває зачистка. Проте територію обстрілюють з сусідніх окупованих міст – Бучі, Гостомеля та Ворзеля.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на брифінгу 30 березня.

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"Периметр міста Ірпінь на 100% під контролем наших військових та територіальної оборони, є наша поліція, працюють спецпідрозділи особливого призначення. Зараз в Ірпені небезпечно, зачистка міста триває. Ірпінь перебуває під постійними обстрілами ворога з Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Ірпінь обстрілюють з мінометів, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї", – розповів міський голова.

Водночас в Ірпені працюють українські сапери. Адже російські війська замінували місцеві парки та місця, де були їхні табори й окопи. По місту знаходять нерозірвані снаряди.

"Також можуть бути заміновані тіла загиблих, але поки що таких випадків не виявляли. Сапери перевіряють ліси навколо Ірпеня", – розповів Маркушин.

Він також повідомив, що жителі Ірпеня можуть повернутись додому не раніше, аніж через місяць. Наразі мер закликав людей не повертатися до міста, адже це дуже небезпечно.

"У найближчий місяць повертатись точно не можна. Не може бути вільного Ірпеня без вільної Бучі, вільного Ворзеля та вільного Гостомеля. Коли ми звільнимо ці міста та відновимо критичну інфраструктуру – я повідомлю про це громадянам", – сказав Маркушин.

Нагадаємо, вранці 30 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська через значні втрати тимчасово відмовились від блокування Києва. На броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів у бік кордону з Росією.

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