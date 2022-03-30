Київрада провела друге засідання від початку війни: які рішення ухвалили

Київрада провела друге засідання від початку війни: які рішення ухвалили

Міська влада надала низку пільг столичному бізнесу.

Київрада 30 березня зібралася на засідання вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Участь у засіданні взяли 90 депутатів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Головними рішеннями стали ті, що стимулулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати, наголосив мер.

Які рішення ухвалила Київрада:

Пересувна торгівля та ресторанні майданчики: плату за договорами зменшать до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі становитиме 50% від чинної.

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільнений від сплати за оренду.

На паркувальних майданчиках надаються пільги від міста.

Рекламним компаніям, які на рекламних площинах Києва розміщують соціальну та патріотичну рекламу, надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що Київ поступово оживає і до столиці повертаються люди, які вимушено залишили домівки через війну. У місті запускають громадський транспорт.

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