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Російські війська відходять від ЧАЕС – Пентагон

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Російські війська відходять від ЧАЕС – Пентагон

Фото ДСП "Чорнобильська АЕС"

Окупанти прямують до Білорусі.

За даними Міноборони США, російські війська починають виходити з території Чорнобильської АЕС.

Про це пише AFP.

"Чорнобиль – це (…) район, де вони (росіяни – ред.) починають переміщувати частину своїх військ – залишають, відходять від Чорнобильського об'єкта і рухаються до Білорусі", – сказав американський чиновник, пише france24.

"Ми думаємо, що вони йдуть, я не можу вам сказати, що вони всі пішли", – додав він.

Нагадаємо, у Пентагоні 30 березня повідомили, що частина російських військ, які рухалися у напрямку Києва, тепер прямують до Білорусі.

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