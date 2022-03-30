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"У селі майже немає цілих будинків": який вигляд має Требухів на Київщині після обстрілу окупантів

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"У селі майже немає цілих будинків": який вигляд має Требухів на Київщині після обстрілу окупантів

фото / аеророзвідка добровольчого батальйону "Карпатська Січ"

Російські військові ракетами та артилерією гатили по населеному пункту.

Село Требухів у Броварському районі Київської області показали з висоти пташиного польоту після обстрілу російськими військовими.

Відповідне фото оприлюднив підрозділ аеророзвідки добровольчого батальйону "Карпатська Січ", пише "Телеграм"-канал "Трибуна-Бровари"

"У селі наразі майже немає цілих будинків. Після атаки ракетами та снарядами залишилися величезні ями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

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