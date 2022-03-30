У семи районах Києва сьогодні працюють мініярмарки: адреси

Ярмарки будуть працювати від 10:30 до 13:00.
У середу, 30 березня, у Києві працюватимуть 10 продуктових мініярмарків у семи районах міста. Ярмарки працюватимуть від 10:30 до 13:00.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Проте у Голосіївському районі ярмарок розпочав роботу о 10:00.
Адреси мініярмарок:
Голосіївський район: вул. Лятошинського, 14; Стратегічне шосе, 15.
Дарницький: вул. Анни Ахматової, 31.
Дніпровський: б-р Перова, 8; просп. Соборності, 5.
Оболонський: вул. Йорданська, 7.
Печерський: вул. Джона Маккейна, 39.
Святошинський: вул. Гната Юри, 5; вул. Кулібіна, 4.
Шевченківський: вул. Ружинська, 18.
На мініярмарках реалізовуються картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо. Графік роботи може оперативно змінюватися через умови воєнного стану.
Нагадаємо, у Києві 650 укриттів вже підключили до Wi-Fi.
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