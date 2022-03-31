Российские войска отходят от ЧАЭС – Пентагон

Оккупанты направляются в Беларусь.

По данным Минобороны США, российские войска начинают выходить с территории Чернобыльской АЭС.

Об этом пишет AFP.

"Чернобыль – это (…) район, где они (россияне – ред.) начинают перемещать часть своих войск – покидают, отходят от Чернобыльского объекта и двигаются к Беларуси", – сказал американский чиновник, пишет france24.

"Мы думаем, что они уходят, я не могу вам сказать, что они все ушли", – добавил он.

Напомним, в Пентагоне 30 марта сообщили, что часть российских войск, двигавшихся в направлении Киева, теперь направляются в Беларусь.

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