Киевсовет провел второе заседание с начала войны: какие решения приняли

Киевсовет провел второе заседание с начала войны: какие решения приняли

Городские власти предоставили ряд льгот столичному бизнесу.

Киевсовет 30 марта собрался на заседание во второй раз с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Участие в заседании приняли 90 депутатов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Главными решениями стали стимулирующие работу столичного бизнеса. Поскольку в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать, подчеркнул мэр.

Какие решения принял Киевсовет:

Передвижная торговля и ресторанные площадки: плату по договорам уменьшат до 1 гривны. Уплата долевого участия составит 50% от действующего.

Бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобожден от оплаты аренды.

На парковках предоставляются льготы от города.

Рекламным компаниям, размещающим на рекламных площадях Киева социальную и патриотическую рекламу, предоставляются льготы от города.

"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", – отметил Кличко.

Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что Киев постепенно оживает и в столицу возвращаются люди, вынужденно покинувшие дома из-за войны. В городе запускается общественный транспорт.

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