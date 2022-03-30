Киевсовет провел второе заседание с начала войны: какие решения приняли

Городские власти предоставили ряд льгот столичному бизнесу.
Киевсовет 30 марта собрался на заседание во второй раз с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Участие в заседании приняли 90 депутатов.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Главными решениями стали стимулирующие работу столичного бизнеса. Поскольку в условиях военного положения, когда такая сложная ситуация, экономика должна работать, подчеркнул мэр.
Какие решения принял Киевсовет:
- Передвижная торговля и ресторанные площадки: плату по договорам уменьшат до 1 гривны. Уплата долевого участия составит 50% от действующего.
- Бизнес, работающий на коммунальных площадях, освобожден от оплаты аренды.
- На парковках предоставляются льготы от города.
- Рекламным компаниям, размещающим на рекламных площадях Киева социальную и патриотическую рекламу, предоставляются льготы от города.
"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", – отметил Кличко.
Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что Киев постепенно оживает и в столицу возвращаются люди, вынужденно покинувшие дома из-за войны. В городе запускается общественный транспорт.
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