Ирпень полностью под контролем украинских военных, идет зачистка: когда можно возвращаться в город

Ирпень полностью под контролем украинских военных, идет зачистка: когда можно возвращаться в город

Город до сих пор обстреливают из минометов, тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Ирпень Киевской области полностью находится под контролем украинских военных и там продолжается зачистка. Территорию обстреливают из соседних оккупированных городов – Бучи, Гостомеля и Ворзеля.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин на брифинге 30 марта.

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"Периметр города Ирпень на 100% под контролем наших военных и территориальной обороны, есть наша полиция, работают спецподразделения особого назначения. Сейчас в Ирпене опасно, зачистка города продолжается. Ирпень находится под постоянными обстрелами врага из Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Ирпень обстреливают из тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия", – рассказал городской голова.

В то же время в Ирпене работают украинские саперы. Ведь российские войска заминировали местные парки и места, где находились их лагеря и окопы. По городу находят неразорванные снаряды.

"Также могут быть заминированы тела погибших, но пока таких случаев не обнаруживали. Саперы проверяют леса вокруг Ирпеня", — рассказал Маркушин.

Он также сообщил, что жители Ирпеня могут вернуться домой не раньше, чем через месяц. Мэр призвал людей не возвращаться в город, ведь это очень опасно.

"В ближайший месяц возвращаться точно нельзя. Не может быть свободного Ирпеня без свободной Бучи, свободного Ворзеля и свободного Гостомеля. Когда мы освободим эти города и восстановим критическую инфраструктуру – я сообщу об этом гражданам", – сказал Маркушин.

Напомним, утром 30 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска из-за значительных потерь временно отказались от блокировки Киева. На броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений в сторону границы с Россией.

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