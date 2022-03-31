В Киевской области задержали диверсанта: собирал информацию о ВСУ

Задержанный передавал данные россиянам.

Государственная пограничная служба задержала в Киевской области диверсанта, в районе, где велись боевые действия.

Мужчина ездил на велосипеде, маскируясь под местного жителя, где собирал информацию.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

"У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители. В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами", — говорится в сообщении.

Во время обысков дома задержанного обнаружили техприборы, оружие и патроны.

Пограничники передали мужчину сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который вместе с 20 сообщниками обезоружен патрульных.

Читайте также: