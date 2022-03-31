В Киевской области задержали диверсанта: собирал информацию о ВСУ

Задержанный передавал данные россиянам.
Государственная пограничная служба задержала в Киевской области диверсанта, в районе, где велись боевые действия.
Мужчина ездил на велосипеде, маскируясь под местного жителя, где собирал информацию.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
"У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители. В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами", — говорится в сообщении.
Во время обысков дома задержанного обнаружили техприборы, оружие и патроны.
Пограничники передали мужчину сотрудникам Службы безопасности Украины.
Напомним, в Киеве задержан мужчина, который вместе с 20 сообщниками обезоружен патрульных.
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