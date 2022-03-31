Данія передала Києву пожежно-рятувальні автомобілі

Данія підтримала столичних надзвичайників.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав одну з пожежно-рятувальних частин столиці. Він подякував рятувальникам за їх надзвичайно важливу роботу і зазначив, що Данія надала допомогу надзвичайникам.

Про це він повідомив у Telegram.

"Місто робить все для сучасного оснащення і технічного забезпечення роботи підрозділів рятувальників. Наприклад, сьогодні в Київ із Данії надійшли три спеціально оснащені пожежно-рятувальних авто, які столиця отримала безкоштовно", - сказав він.

Мер також поспілкувався з волонтерами, які тренуються на базі пожежної частини, зокрема навчаються надавати першу медичну допомогу постраждалим, розбирати завали та рятувати з-під них людей, користуватися аварійно-рятувальним обладнанням.

Нагадаємо, окупанти викрали службові машини з автопарку лісництва на Київщині, а тоді спалили адмінбудівлю.

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