"Заблукали на навчаннях": у Києві затримали зрадників та російських військових (фото)

Підозрюваних затримали та передали СБУ.
У Києві поліція затримала зрадників, які фотографували блокпости та передавали інформацію ворогу. Серед зловмисників виявили двох військових РФ, які ймовірно "заблукали на навчаннях".
Про це повідомила патрульна поліція Києва.
Так, у Голосіївському районі поліція перевірила чоловіка, який підтримував проросійські рухи, погрожував та залякував українців та здавав їх ворога.
"У Дніпровському та Подільському районах міста виявлено, ймовірно, загублених на навчаннях рашистів. У цих осіб були паспорти та військові квитки рф. В одного з них патрульні виявили згорток з марихуаною. Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали", - йдеться у повідомленні.
У Дарницькому районі столиці затримали підозрілого чоловіка, який фотографував розміщення блок-постів, житлових будинків на території міста та передавав таку інформацію ворогу.
"Колабораціоніст перебував у проросійських групах та здійснював дзвінки на номери з кодом московських операторів", - наголосили у поліції.
Усіх затриманих патрульні передали працівникам СБУ.
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