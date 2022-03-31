На Київщині затримали диверсанта: збирав інформацію про ЗСУ

Затриманий передавав дані росіянам.

Державна прикордонна служба затримала на Київщині диверсанта, в районі, де велись бойові дії.

Чоловік їздив на велосипеді, маскуючись під місцевого жителя, де збирав інформацію.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"У можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флеш-носії. В мобільному телефоні знайшли контакти осіб з РФ та можливу переписку з кураторами", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків помешкання затриманого виявили техприлади, зброю та патрони.

Прикордонники передали чоловіка співробітникам Служба безпеки України.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який разом зі 20 спільниками обезброїв патрульних.

Читайте також: