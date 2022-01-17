Центр Киева стоит в пробке из-за митинга сторонников Порошенко: карта

Также сегодня в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта.

Центр Киева стоит в пробке из-за митинга сторонников Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Напряженная ситуация с движением транспорта 17 января сохраняется в районе Софийской площади. Здесь из-за митинга сторонников пятого президента Петра Порошенко движение затруднено улицами Большой Житомирской и Малой Житомирской, Владимировской, а также на Владимировском проезде.

Также сегодня в Киеве случился сбой в работе общественного транспорта. Из-за обрыва контактной линии был нарушен график движения троллейбусов №3, 40, 40К.

Google Maps

Напомним, 17 января около 9 утра в международном аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с действующим народным депутатом, бывшим президентом Петром Порошенко. В настоящее время проходит заседание Печерского суда, где Порошенко избирают меру пресечения.

Пятому президенту выдвинули подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о незаконной поставке угля с оккупированных территорий. Сообщником пятого президента по этому делу обвинение считает нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Повестку о вызове в ДБР Порошенко пытались вручить ровно месяц назад, но политик от правоохранителей отмахнулся, сел в свой автомобиль, после чего вылетел из страны. Подозрение ему отправили по почте. Известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен.

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