"Бросила и ушла": в Киеве пассажиры трамвая перенесли автомобиль, заблокировавший движение (видео)

"Бросила и ушла": в Киеве пассажиры трамвая перенесли автомобиль, заблокировавший движение (видео)

Автомобиль был припаркован вплотную к трамвайным путям.

В Киеве пассажиры трамвая перенесли автомобиль, который был припаркован вплотную к колее и заблокировал движение транспорта.

Соответствующее видео опубликовали в Сети 16 января.

Инцидент произошел возле здания Национального цирка Украины, на улице Бульварно-Кудрявской.

Также читайте Мэр Киева Кличко второй раз заболел COVID-19

"Женщина бросила свой Opel вблизи цирка и пошла по своим делам, заблокировав движение трамваев. Пассажиры долго не думали", — говорится под видео.

На записи видно, как мужчины сначала ждали владелицу автомобиля, ударив по колесу. Не дождавшись нарушительницу, они вчетвером перенесли машину под присмотром водительницы трамвая.

Напомним, что в Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят ряд рейсов городской электрички.

Читайте также: