"Бросила и ушла": в Киеве пассажиры трамвая перенесли автомобиль, заблокировавший движение (видео)

Автомобиль был припаркован вплотную к трамвайным путям.
В Киеве пассажиры трамвая перенесли автомобиль, который был припаркован вплотную к колее и заблокировал движение транспорта.
Соответствующее видео опубликовали в Сети 16 января.
Инцидент произошел возле здания Национального цирка Украины, на улице Бульварно-Кудрявской.
"Женщина бросила свой Opel вблизи цирка и пошла по своим делам, заблокировав движение трамваев. Пассажиры долго не думали", — говорится под видео.
На записи видно, как мужчины сначала ждали владелицу автомобиля, ударив по колесу. Не дождавшись нарушительницу, они вчетвером перенесли машину под присмотром водительницы трамвая.
Напомним, что в Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят ряд рейсов городской электрички.
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