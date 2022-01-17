Центр Києва стоїть у заторі через мітинг прихильників Порошенка: мапа

Також сьогодні у Києві стався збій у роботі громадського транспорту.

Центр Києва стоїть у заторі через мітинг прихильників Петра Порошенка.

Про це свідчать дані Google Maps.

Напружена ситуація з рухом транспорту 17 січня зберігається у районі Софійської площі. Тут через мітинг прихильників п'ятого президента Петра Порошенка рух ускладнений вулицями Великою Житомирською та Малою Житомирською, Володимирівською, а також на Володимирівському проїзді.

Також сьогодні у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Через обрив контактної лінії було порушено графік руху тролейбусів №3, 40, 40К.

Google Maps

Нагадаємо, 17 січня близько 9-ї ранку в міжнародному аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чинним народним депутатом, колишнім президентом Петро Порошенко. Наразі відбувається засідання Печерського суду, де Порошенку обирають запобіжний захід.

П'ятому президенту висунули підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Спільником п'ятого президента у цій справі обвинувачення вважає нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Повістку про виклик до ДБР Порошенку намагалися вручити рівно місяць тому, але політик від правоохоронців відмахнувся, сів до свого авто, після чого вилетів із країни. Підозру йому надіслали поштою. Відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі мільярда гривень.

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