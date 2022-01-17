В Киеве 17 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 17 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице ожидаются сильные порывы ветра.

В Киеве 17 января объявлен первый уровень опасности, желтый.

В течение дня в столице ожидаются порывы ветра 17-24 м/с.

Об этом сообщает КГГА.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Киеве во время непогоды 14 января на машину упало гигантское дерево, зажав внутри водителя и пассажирку. К сожалению, мужчина умер.

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