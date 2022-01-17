В Киеве выросла стоимость жилья в новостройках: сколько будет стоить квартира в 2022 году

Самый дешевый район Киева – Деснянский.
Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Киева по состоянию на январь 2022 года составляет 35 тысяч гривен. За месяц цена выросла на 300 гривен, а за год - более чем на 7 тысяч гривен.
Об этом сообщает портал ЛУН Місто.
Минимальная стоимость квадратного метра в столице составляет 22 900 гривен.
Отметим, что самым дорогим районом Киева остается Печерский – 69 100 гривен квадратный метр. Самый дешевый район – Деснянский. Здесь квадрат стоит около 23 900 грн.
Стоимость 1 кв. м в новостройках Киева по районам:
- Печерский – 69 100 грн
- Подольский – 48 800 грн
- Шевченковский – 44 500 грн
- Голосеевский – 37 500 грн
- Днепровский – 30 500 грн
- Святошинский – 30 000 грн
- Оболонский – 28 500 грн
- Соломенский – 28 000 грн
- Дарницкий – 26 500 грн
- Деснянский – 23 900 грн
Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева – 21 200 грн. На стоимость влияет удаленность от центра города: до 5 км – 23 100 грн., от 5 до 10 км – 22 200 грн., от 10 до 20 км – 19 800 грн.
Напомним, что в Киеве можно арендовать квартиру почти за 700 тысяч гривен: как она выглядит.
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