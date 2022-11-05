Будут ли ставить в Киеве новогоднюю елку: ответ Кличко

Кличко подчеркнул, что решение будет приниматься, опираясь на ситуацию с безопасностью.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что новогоднюю елку в такое сложное время в столице могут установить, один этот вопрос еще окончательно не решен. Что касается массовых празднований, то их в этом году точно не будет.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в интервью Вадиму Карпьяку в рамках общенационального телемарафона "Єдині новини".

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности. Во-первых, Новый год и Рождество никто отменять не будет. А что касается празднования, то каждый сможет отпраздновать в семье, а таких массовых празднований (в городе — ред.) 100% не будет. Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и елку рассматриваем, и также атмосфера Нового года должна быть", – пояснил мэр.

Столица может полностью остаться без света, воды и связи

Кличко не исключает, что из-за ракетных обстрелов российской армии Киев может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

По информации городского головы, уже сейчас власти Киева подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай обесточивания города. Кроме того, оборудованы пункты обогрева, а также тепловые пушки. Добавим, что тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора. Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.