В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

Столицу накрыл густой туман, синоптики прогнозируют, что он продержится до конца дня.
В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.
Столицу в субботу, 5 ноября, накрыл густой туман. Синоптики прогнозируют, что он продлится до конца дня.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"В Киеве утром 5 ноября до конца дня удержится туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.
В то же время КГГА обнародовала рекомендации при управлении автомобилем в тумане.
Следует следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, в Киеве 5-6 ноября будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.
Читайте также: