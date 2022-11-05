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В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Киеве объявлен первый уровень опасности: что произошло

Фото: УНИАН

Столицу накрыл густой туман, синоптики прогнозируют, что он продержится до конца дня.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

Столицу в субботу, 5 ноября, накрыл густой туман. Синоптики прогнозируют, что он продлится до конца дня.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В Киеве утром 5 ноября до конца дня удержится туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

© Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

В то же время КГГА обнародовала рекомендации при управлении автомобилем в тумане.

Следует следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • в случае остановки включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Киеве 5-6 ноября будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

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Дата публикации
Просмотры
2436
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