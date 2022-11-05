Чи ставитимуть у Києві новорічну ялинку: відповідь Кличка

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що новорічну ялинку у такі складні часи у столиці можуть встановити, однак це питання ще остаточно не вирішене. Щодо масових святкувань, то їх цьогоріч точно не буде.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Вадиму Карп'яку в рамках загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"В першу чергу ми відштовхуємось від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати у родині, а таких масових святкувань (у місті - ред.) 100% не буде. Ближче до Нового року зможу більш конкретно сказати, але поки і ялинку розглядаємо, і також атмосфера Нового року повинна бути", - пояснив міський голова.

Столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку

Кличко не виключає, що через ракетні обстріли російської армії Київ може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

За інформацією міського голови, уже зараз влада Києва підготувала великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок знеструмлення міста. Окрім цього, обладнано пункти обігріву, а також теплові гармати. Додамо, що тепловими гарматами називають пересувні обігрівачі, які створюють потужний потік гарячого повітря за допомогою нагрівального елемента та вентилятора. Потужні теплові гармати використовують для обігріву великих приміщень та напіввідкритих просторів.

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