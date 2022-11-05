Киев может полностью остаться без света, воды и связи — Кличко

В Киеве уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай обесточивания города.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Об этом мэр Киева сказал в эфире телемарафона 5 ноября.

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"Мы делаем все, чтобы этого (полного блекаута – ред.) не произошло. Но давайте будем откровенными, наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения и чтобы мы все умерли. Мы не исключаем, мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться", — заявил мэр.

Кличко успокоил жителей столицы и сообщил, что уже сейчас подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай обесточивания города. Кроме этого, оборудованы пункты обогрева.

Ситуация с электроэнергией

На сегодняшний день в Украине действуют два режима отключений электроэнергии — это плановый и аварийный. Как пояснил ранее глава украинского правительства Денис Шмигаль, плановый режим применяется для стабилизации энергосистемы по заранее спланированным графикам. А вот аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать, как долго они продлятся.

В "Укрэнерго" прогнозируют, что зима в Украине будет сверхтяжелой. Ведь энеретические объекты страны явились целью для российского противника. Энергообъекты уже не раз атаковала армия РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты повредили 35-40% объектов энергетики.

Чтобы проверить, есть ли дома свет, в Украине создали удобный виджет для телефона. Что нужно, чтобы установить приложение – читайте ЗДЕСЬ.

Киев страдает от отключений: в части города нет ни воды, ни света, ни связи

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