Если вы застряли в лифте из-за отключения света: жителям Киева объяснили алгоритм действий

Следует планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

Жителей Киева призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, следует планировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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Отмечается, что из-за аварийных и стабилизационных отключений электроснабжения в Киеве увеличилось количество вызовов на деблокирование дверей лифтовой кабины.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Правила, которые следует соблюдать, если застряли в лифте

Успокойтесь и постарайтесь понять, что ничего страшного не произошло и не стоит паниковать.

Не нажимайте на все кнопки подряд, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

В КГГА напомнили, что обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании. Этот лист следует сфотографировать заранее или записать себе указанные там телефоны.

Если такой информации нет, то нужно обратиться в управляющую компанию, ОСМД или ЖЭК, обслуживающий дом.

Напомним, в Киеве продолжаются стабилизационные отключения электричества. Оккупанты уже несколько раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевщины. В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева уже понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

Как сохранить бытовую технику из-за веерных отключений электроэнергии

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