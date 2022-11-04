Изнасиловал несовершеннолетнюю с ограниченными возможностями: в Киеве обидчика приговорили к 10 годам тюрьмы

15-летняя девушка из-за имеющихся психических расстройств не могла оценить риски опасности для себя и не имела возможности дать отпор насильнику.

В Киеве мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку с ограниченными возможностями. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в начале мая 2019 года обвиняемый, втершись в доверие девушке, пригласил ее к себе домой, имея умысел совершить по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

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"Не догадываясь о действительных намерениях обвиняемого, девушка из-за имеющихся психических расстройств и недостатков умственного развития не имела возможности дать ему отпор и оценить риски опасности для себя. После того, как обвиняемый вместе с несовершеннолетней зашел в свою квартиру, он сразу завел девушку в ванную комнату, где изнасиловал неестественным способом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

По результатам судебного разбирательства Святошинским районным судом Киева поддержана позиция ювенального прокурора, и 31-летний мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия. О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

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