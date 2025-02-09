Атака дронов на Киевщину: власть сообщила о последствиях

Ночью 9 февраля в области работали Силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. К счастью, пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

По данным ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

”В Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома», – говорится в сообщении.

В других местах области фиксируются падение отломков сбитых целей на открытых участках местности.

Добавляется, что оперативные группы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, что россияне атакуют ударными беспилотниками: направление полета дронов. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: