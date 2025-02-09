Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки

Вночі 9 лютого в області працювали Сили ППО. Є збиті ворожі цілі. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Про це повідомила Київська ОВА.

За даними ОВА, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

”В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку”, — йдеться у повідомленні.

В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості.

Додається, що оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога.

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