Киянин напав з ножем на перехожого, який гуляв з собакою: деталі інциденту

У Києві перед Деснянським судом постане 38-річний чоловік, який напав на перехожого, коли той гуляв з собакою.

Про це повідомила поліція Києва.

"Слідство з’ясувало, що в той вечір між 38-річним перехожим та 59-річним чоловіком, що гуляв з собакою, виник конфлікт. Молодик дістав ніж та двічі вдарив ним потерпілого у груди та живіт, спричинивши тому важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує покарання до восьми років ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої про те, що на вулиці Радунській лежить чоловік з множинними колото-різаними ранами.

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