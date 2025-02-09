Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині працювала ППО: розліталися ворожі дрони

На Київщині працювала ППО: розліталися ворожі дрони

ППО захищає українців від ворожих дронів. / Фото: ТСН.ua

Ворог знову запустив значну кількість безпілотників.

У ніч проти 9 лютого 2025 року повітряна тривога на Київщині триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. 

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

В області працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться у повідомленні. 

"Оголошено повітряну тривогу в Києві через можливу атаку ворожих БпЛА. Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додають у Київській міській військовій адміністрації. 

Нагадаємо, що росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога. 

Читайте також:

Візит прем'єра Британії під звуки ППО: Стармер відчув реалії війни в Україні

Візит прем'єра Британії під звуки ППО: Стармер відчув реалії війни в Україні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація