На Київщині працювала ППО: розліталися ворожі дрони

Ворог знову запустив значну кількість безпілотників.
У ніч проти 9 лютого 2025 року повітряна тривога на Київщині триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
В області працює ППО.
"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться у повідомленні.
"Оголошено повітряну тривогу в Києві через можливу атаку ворожих БпЛА. Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додають у Київській міській військовій адміністрації.
Нагадаємо, що росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога.
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