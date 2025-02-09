На Київщині працювала ППО: розліталися ворожі дрони

У ніч проти 9 лютого 2025 року повітряна тривога на Київщині триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

В області працює ППО.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться у повідомленні.

"Оголошено повітряну тривогу в Києві через можливу атаку ворожих БпЛА. Будь ласка, подбайте про свою безпеку: вирушайте до найближчих укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додають у Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, що росіяни атакують ударними безпілотниками: напрямок польоту дронів. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога.

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