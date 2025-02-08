В Киеве на Троещене произошел масштабный пожар: что горит

Причины возгорания пока не известны.

В Киеве на Троещине, 8 февраля, произошел пожар, вероятно, на територии Свято-Троицкого храма УПЦ.

Об этом пишут местные СМИ, передают Новости Live.

Как сообщают очевидцы, пламя может опрокинуться на частные дома, расположенные неподалеку.

Как сообщили ТСН.UA в ГСЧС Киева, пожар произошел на территории частного дома в Деснянском районе, на улице Мира. Храм не горел.

"Произошло возгорание на крыше и втором этаже двухэтажного жилого дома. Ориентировочно площадь пожара 100 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован. Информации о пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС Киева.

На Троещине в Киеве пожар: вероятно, загорелся храм УПЦ

Напомним, в Киеве подростки снова устроили драку. Группа молодых людей в масках жестоко избила своего сверстника палками и цепью. Свое преступление злоумышленники уже традиционно снимали на видео и его слили в Сеть.

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