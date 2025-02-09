В Киевской области работала ПВО: разлетались вражеские дроны

В ночь на 9 февраля 2025 года воздушная тревога в Киевской области продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В области работает ПВО.

"Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение", — говорится в сообщении.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за возможной атаки вражеских БпЛА. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности: отправляйтесь до ближайших укрытий и оставайтесь там до завершения тревоги", — добавляют в Киевской городской военной администрации.

Напомним, что россияне атакуют ударными беспилотниками: направление полета дронов. Поэтому в ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

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