В Киевском монастыре произошел пожар: какие последствия

Причины возгорания устанавливают правоохранители.
В Киеве, в Печерском районе 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло на первом этаже постройки монастыря.
Пожар удалось локализовать в 18.12 на площади 40 кв. м, а полностью ликвидировать в 18.20.
"К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве может появиться гигантский микрорайон. В новом городке поселится 50 тысяч жителей – это почти половина населения Броваров.
Читайте также: