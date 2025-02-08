В Киевском монастыре произошел пожар: какие последствия

В Киеве, в Печерском районе 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло на первом этаже постройки монастыря.

Пожар удалось локализовать в 18.12 на площади 40 кв. м, а полностью ликвидировать в 18.20.

"К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Ликвидация последствий пожара в Печерском районе

Ликвидация последствий пожара в монастыре

Напомним, в Киеве может появиться гигантский микрорайон. В новом городке поселится 50 тысяч жителей – это почти половина населения Броваров.

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