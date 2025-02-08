Киевлянин напал с ножом на прохожего, гулявшего с собакой: детали инцидента

В Киеве перед Деснянским судом предстанет 38-летний мужчина, который напал на прохожего, когда тот гулял с собакой.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Следствие выяснило, что в тот вечер между 38-летним прохожим и 59-летним мужчиной, который гулял с собакой, возник конфликт. Молодой человек достал нож и дважды ударил им потерпевшего в грудь и живот, причинив тому тяжелые ранения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Ему грозит наказание до восьми лет заключения.

Ранее мы сообщали, что в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врача скорой о том, что на улице Радунской лежит мужчина с множественными колото-резаными ранами.

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