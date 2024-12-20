Ракетний удар по Києву: одна людина загинула

Зранку 20 грудня російська армія потужно атакувала Київ ракетами. Стало відомо, що одна людина загинула. Інформація все ж таки підтвердилася.

По це заявив міський голова Віталій Кличко.

"Дев'ять постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого", - наголосив мер.

Зауважимо, в КМВА о 08:15 повідомили про одну жертву в Голосіївському районі. Втім, мерія цю заяву спростувала. Втім, тепер інформація підтвердилася.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у Києві сталася серія дуже потужних вибухів. Росіяни атакували місто ракетами.

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