Ракетний удар по Києву: одна людина загинула

Щонайменше дев'ять травмованих.
Зранку 20 грудня російська армія потужно атакувала Київ ракетами. Стало відомо, що одна людина загинула. Інформація все ж таки підтвердилася.
По це заявив міський голова Віталій Кличко.
"Дев'ять постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого", - наголосив мер.
Зауважимо, в КМВА о 08:15 повідомили про одну жертву в Голосіївському районі. Втім, мерія цю заяву спростувала. Втім, тепер інформація підтвердилася.
Як повідомлялося, сьогодні зранку у Києві сталася серія дуже потужних вибухів. Росіяни атакували місто ракетами.
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