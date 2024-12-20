Через атаку в Києві сотні будинків залишились без опалення

Внаслідок атаки на Київ 20 грудня було пошкоджено тепломагістраль. Через це без теплопостачання опинилися 630 житлових будинків, медзаклади, школи і дитсадки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок російської атаки була пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі столиці. Через це без тепла зараз перебувають 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Кличко зазначив, що бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали роботи щодо ліквідації наслідків масштабного пошкодження.

Нагадаємо, вранці 20 грудня армія РФ атакувала Київ вісьмома ракетами "Кинджал" та "Іскандер/KN-23". Внаслідок падіння уламків у різних районах є руйнування та постраждалі.

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