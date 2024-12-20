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Ракетный удар по Киеву: один человек погиб

Ракетный удар по Киеву: один человек погиб

Фото: КМВА

По меньшей мере, девять травмированных.

Утром 20 декабря российская армия мощно атаковала Киев ракетами. Стало известно, что один человек погиб. Информация все же подтвердилась.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко.

"Девять пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего", — подчеркнул мэр.

Заметим, в КМВА в 08.15 сообщили об одной жертве в Голосеевском районе. Впрочем, мэрия это заявление опровергла. Впрочем, сейчас информация подтвердилась.

Как сообщалось, сегодня утром в Киеве произошла серия мощных взрывов. Россияне атаковали город ракетами.

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