Через атаку в Київській області спалахнула масштабна пожежа (відео)

У Київській області після атаки безпілотниками в ніч проти 20 грудня рятувальники ліквідовують масштабну пожежу у складському приміщенні.

Про це повідомили в ДСНС України.

Уночі внаслідок ворожої атаки дронами на території Бориспільського району загорілося складське приміщення площею 15 000 кв. м.

З вогнем борються 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту "Бориспіль", місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

О 04:05 пожежу вдалося локалізувати. Минулося без загиблих та постраждалих.

Через атаку на Київщині виникла масштабна пожежа

Нагадаємо, вранці 20 грудня ворог атакував ракетами Київ. У місті попадали уламки. Є поранені та руйнування.

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