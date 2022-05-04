Посольство Швеції відновило роботу у Києві

Посольство Швеції в Україні повернулося до столиці.

Дипломатична установа відновлює свою роботу в Україні.

Про це повідомив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг у Twitter.

"Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни і свободу в Європі", - йдеться у дописі.

The embassy team is back where we belong: in @Kyiv, supporting #Ukraine and its heroic citizens as they defend the freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Україні! pic.twitter.com/agKbvofrB7 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) May 4, 2022

Нагадаємо, посольство Данії знову запрацювало у Києві.

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