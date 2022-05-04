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Посольство Швеції відновило роботу у Києві

Посольство Швеції відновило роботу у Києві

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Посольство Швеції відновило роботу у Києві

Twitter: Тобіас Тиберг

Посольство Швеції в Україні повернулося до столиці.

Дипломатична установа відновлює свою роботу в Україні. 

Про це повідомив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг у Twitter.

"Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни і свободу в Європі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, посольство Данії знову запрацювало у Києві.

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