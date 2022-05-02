Посольство Данії знову запрацювало у Києві

Посольство Данії знову запрацювало у Києві

Повторне відкриття посольства відбувається у зв'язку з візитом до Києва міністра закордонних справ Данії.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що Данія знову відкрила своє посольство в Україні після його закриття відразу після російського вторгнення.

Про це він написав у Twitter.

"Щойно підняв прапор на посольстві Данії у Києві. Важливим кроком є те, що сьогодні ми знову відкриваємо посольство після нападу Росії. Зворушливо зустріти як місцевих працівників, так і данців, які пережили тут, у столиці, останні два місяці", - йдеться у дописі.

Har lige hejst flaget ved den danske ambassade i Kyiv. Vigtigt skridt at vi i dag genåbner ambassaden efter Ruslands angreb. Rørende at møde både lokalt ansatte og danskere, der har stået igennem her i hovedstaden de seneste to måneder. #dkpol pic.twitter.com/nfL04zloHR — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022

Нагадаємо, у понеділок, 2 травня, посольство Південної Кореї також відновило роботу у Києві.

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