Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

Посольство Швеции в Украине вернулось в столицу.

Дипломатическое учреждение возобновляет свою работу в Украине.

Об этом сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в Twitter.

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", — говорится в сообщении.

Эмбассийный человек является тем, где мы знаем: в @Kyiv, поддерживая #Ukraine и его героичных политиков, как они защищают freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Украине! pic.twitter.com/agKbvofrB7 — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) May 4, 2022

Напомним, посольство Дании снова заработало в Киеве.

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