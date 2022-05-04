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Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

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Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

Twitter: Тобиас Тиберг

Посольство Швеции в Украине вернулось в столицу.

Дипломатическое учреждение возобновляет свою работу в Украине.

Об этом сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в Twitter.

"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", — говорится в сообщении.

Напомним, посольство Дании снова заработало в Киеве.

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