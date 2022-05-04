Посольство Швеции возобновило работу в Киеве

Посольство Швеции в Украине вернулось в столицу.
Дипломатическое учреждение возобновляет свою работу в Украине.
Об этом сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в Twitter.
"Команда посольства вернулась туда, где мы должны быть: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе", — говорится в сообщении.
Эмбассийный человек является тем, где мы знаем: в @Kyiv, поддерживая #Ukraine и его героичных политиков, как они защищают freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Украине! pic.twitter.com/agKbvofrB7— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) May 4, 2022
Напомним, посольство Дании снова заработало в Киеве.
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