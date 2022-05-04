У Києві приспустять державний прапор України: у чому причина

Комунальні служби Києва 5 травня приспустять головний державний прапор України.
У четвер, 5 травня, у Києві приспустять державний прапор України, встановлений на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", для заміни полотна на нове.
Про це повідомляє КМДА.
"5 травня всього на одну годину, з 10:00 до 11:00 ранку, приспустимо головний прапор країни для заміни полотна на нове. Як і раніше, ми дбаємо про те, аби утримувати державний прапор і флагшток у належному стані", - йдеться у повідомленні.
Заміна полотна здійснюється згідно з відповідним планом робіт.
На сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні: його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
Нагадаємо, у Києві відновили роботу понад 30 диппредставництв.
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