Познайомився у Мережі: в Києві чоловік надсилав інтимні фото 13-річній дівчинці та схиляв до сексу

Познайомився у Мережі: в Києві чоловік надсилав інтимні фото 13-річній дівчинці та схиляв до сексу

У Києві 33-річний чоловік надсилав інтимні фото 13-річній дівчинці, схиляв її до сексу та пропонував за гроші створити для нього порнографічний контент. Він познайомився з нею у Мережі та спілкувався близько 5 місяців.

Про це 4 квітня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Користуючись малолітнім віком потерпілої, чоловік також спілкувався з нею на відверті теми сексуального змісту.

Під час обшуку за місцем проживання киянина виявили та вилучили мобільний телефон, комп’ютер та інші носії інформації, що містили дитячу порнографію.

Йому повідомлено про підозру за фактом розбещення малолітньої дівчини та розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, від початку російської агресії на території Києва затримано 319 членів ДРГ, частина яких входила до складу 18 груп. Киян закликають не спілкуватися із невідомими.

Прокуратура міста Києва

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