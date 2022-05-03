Давали їжу та прихистили: у Київській області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з окупантами

Давали їжу та прихистили: у Київській області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з окупантами

У с. Бабинці Бучанського району Київської області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з російськими окупантами.

Колаборанти надали росіянам прихисток та їжу та повідомляли про те, які будинки можна пограбувати.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що зрадники добровільно надали окупантам житло, їжу та інформацію про шляхи пересування та помешкання інших місцевих жителів, які можна пограбувати.

Зрадникам повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4, 7 ст. 111-1 КК України). Їх уже взяли під варту.

Київська міська прокуратура

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України активно працює щодо виявлення державних зрадників. Так, повідомлено про підозру трьом особам у держзраді, ще троє осіб притягнуто до відповідальності за мародерство.

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