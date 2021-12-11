Помер ексдепутат Київради Новіков: стала відома причина смерті

Молодому політику було лише 38 років.

У Києві вранці 11 грудня помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія "Єдність").

Молодому політику було лише 38 років.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина у Facebook.

"Сьогодні вранці від нас пішов мій улюблений чоловік, прекрасна людина, син, батько і товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, у Київському колумбарії на байковому цвинтарі о 14:00. З собою суворо заборонено нести вінки, тільки живі квіти!", – написала дружина Олексія.

У пресслужбі Київської міської ради висловили співчуття рідним та близьким, а також уточнили, що причиною смерті Новікова став серцевий напад.

У Київраді Олексій Новіков був секретарем екологічної комісії. Він активно виступав за збереження зелених зон Києва, був ініціатором створення кількох скверів у Дніпровському районі столиці.

У Олексія залишилося четверо дітей.

Нагадаємо, 25 листопада на 84-му році життя помер ексмер Києва Олександр Омельченко. На початку листопада в Омельченка діагностували коронавірус на тлі низки супутніх хвороб і шпиталізували. Понад два тижні лікарі боролися за його життя, але хвороба перемогла.