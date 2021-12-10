"Київтеплоенерго" у грудні надішле платіжки в оновленому форматі

Відтепер абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця.

Клієнти "Київтеплоенерго" у грудні отримають платіжки, у яких з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

"Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер — це включено до плати за абонентське обслуговування", - повідомили у компанії.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири — 30,95 грн за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн за послугу з постачання гарячої води.

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в платіжках клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх відокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг №315 від 22.11.2018 року.

Крім того, згідно з цією методикою, у частини клієнтів з’явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

"Платіжки за листопад клієнти "Київтеплоенерго" отримають у грудні", - йдеться у повідомленні.

Київтеплоенерго

Як і в попередньому місяці, тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення лишаються незмінними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

Недешеве тепло: як зекономити на опаленні

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