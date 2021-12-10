У Києві п'яний 20-річний водій на BMW тікав від патрульних: відео

У Києві п'яний 20-річний водій на BMW тікав від патрульних: відео

Пройти огляд на стан сп'яніння хлопець відмовився.

У Києві п'яний 20-річний водій на BMW тікав від патрульних.

Подія сталася 10 грудня вранці на вулиці Великій Васильківській.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Увагу патрульних привернув транспортний засіб BMW, який на великій швидкості проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Поліцейські рушили за порушником, але керманич не мав наміру зупинятись й навпаки, пришвидшив рух, чим створював небезпеку іншим учасникам руху", - йдеться у повідомленні.

Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам.

BMW вдалось виявити у Солом'янському районі на вулиці Протасів Яр.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння хлопець відмовився.

Водій з ознаками алкогольного сп'яніння намагався втекти від патрульних, але отримав адмінматеріали Сьогодні вранці на вулиці Великій Васильківській увагу патрульних привернув транспортний засіб BMW, який на великій швидкості проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофору. Поліцейські рушили за порушником, але керманич не мав наміру зупинятись й навпаки пришвидшив рух, чим створював небезпеку іншим учасникам руху. Інспектори передали орієнтування на автомобіль іншим екіпажам. BMW вдалось виявити у Солом'янському районі на вулиці Протасів Яр. Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин відмовився. Патрульні склали на 20-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП. Друзі, нагадуємо: кермо та алкоголь — речі несумісні! #ПорядокЦеТи #Kyivpatrol #поліціякиєва #патрульнаполіція Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 10 грудня 2021 р.

Патрульні склали на 20-річного водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

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