Переніс декілька інсультів, впав і не міг підвестися: під Києвом чоловік три дні пролежав на підлозі

Переніс декілька інсультів, впав і не міг підвестися: під Києвом чоловік три дні пролежав на підлозі

На допомогу тривалий час ніхто не приходив, оскільки старенький мешкає сам.

Поліцейські Вишгородщини врятували життя літньому чоловіку, який три дні пролежав на підлозі.

9 грудня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення від мешканки села Нові Петрівці про те, що її родич давно не виходить на зв'язок. Жінка просила з’ясувати чи все добре.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За вказаною адресою прибули співробітники відділу реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції.

Поліцейські оглянули територію домоволодіння та почали кликати господаря, проте двері ніхто не відкрив. Правоохоронці, світячи ліхтарем через вікно, у одній із кімнат на підлозі побачили чоловіка, який не міг підвестися.

Поліцейські, відчинивши вікно потрапили до будинку, негайно поклали чоловіка на ліжко та напоїли водою.

За попередніми даними 77-річний чоловік пролежав на підлозі три дні. Чоловікові, який переніс декілька інсультів стало зле і він не міг самостійно підвестися, а на допомогу ніхто не прийшов, оскільки старенький мешкає сам.

"Для надання кваліфікованої допомоги поліцейські викликали медиків. Про ситуацію повідомили племінницю. Завдяки вчасно наданій допомозі, вдалося врятувати життя дідусеві, адже поряд з ним не було ані води, ані їжі", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, український медик-прикордонник Ігор Манкевич під час відпочинку в Єгипті врятував свого колегу, який ледь не потонув у Червоному морі. Чоловік зачепився за канат і близько п'яти хвилин пробув під водою.

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