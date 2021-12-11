Умер эксдепутат Киевсовета Новиков: стала известна причина смерти

Молодому политику было всего 38 лет.

В Киеве утром 11 декабря умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия "Единство").

Молодому политику было всего 38 лет.

О смерти мужа сообщила его жена в Facebook.

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала жена Алексея.

В пресс-службе Киевского городского совета выразили соболезнования родным и близким, а также уточнили, что причиной смерти Новикова стал сердечный приступ.

В Киевсовете Алексей Новиков был секретарем экологической комиссии. Он активно выступал за сохранение зеленых зон Киева, был инициатором создания нескольких скверов в Днепровском районе столицы.

У Алексея остались четверо детей.

Напомним, 25 ноября на 84-м году жизни умер эксмер Киева Александр Омельченко. В начале ноября у Омельченко диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но болезнь победила.