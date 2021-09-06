Під Києвом зникла 15-річна дівчина: фото, прикмети

Віра Фесюк пішла з Центру реабілітації дітей "Отчий дім" у селі Святопетрівське 30 серпня близько 10:00.

Під Києвом зникла 15-річна дівчина.

Віра Фесюк 30 серпня близько 10:00 пішла з Центру реабілітації дітей "Отчий дім", що за адресою: с. Святопетрівське, вул. Центральна, 118. Наразі місцеперебування дівчини невідоме.

Про це повідомляє відділ поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління.

Поліція розшукує дівчину і водночас зазначає, що Віра вже зникала і раніше.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 164 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-зелені, довге темно-русяве волосся.

Поліція Київської області

Була одягнена у спортивну зелену кофту, сірі джинси , чорні кросівки.

"У випадку отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування дівчини, прохання телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції оперативним шляхом потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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